Yine, yeni, yeniden

Sadece dört güne iki yenilgi sığdırıp, kalesinde yedi gol gören Galatasaray güneşte eriyen buz misali hızla tükeniyor. Erirken maalesef form da değiştiriyor. Yani büyük takım karakterine uymayan, garip bir görüntüye bürünüyor. Mesaiye çifte yenilgiyle başlayan Torrent için de daha kötü bir senaryo olamazdı. ''Bizim burada olma nedenimiz zaten takımın iyi sonuçlar almamasıydı.'' diyen İspanyol, hepimizin tahmin ettiği gibi daha ilk günden ''el almaz'' çekmeye başladı bile. ''Geleli daha 7 gün oldu. 7 gün içinde 3 önemli maç oynuyoruz. Bunları düşündüğümüzde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. ''ifadesi bana nedense Pereira'nın sinir bozucu açıklamalarını hatırlattı. Elbette Torrent'e henüz kimse fatura kesemez ama Galatasaray'ın Giresun, Başakşehir hatta Adana Demirspor maçlarında bile bu denli dağınık bir görüntü vermediğini söylemek kalemimizin borcudur. Ya yönetime ne demeli? İspanyol teknik adam bir demecinde, ''Sekiz haftadır Galatasaray'ı takip ediyordum'' diyor. Yani belli ki, Terim için ağları kader değil, içeriden bazı yöneticiler örüyor. Getirdikleri teknik adam asla tartışılmaz bir isim değil. Bugünden yarına değiştirebileceği büyük bir şey yok. Proje diye yola çıkıp, o projenin mimarını tukaka ilan etmenin mutlaka kendileri açısından geçerli bir sebebi olmalı. Olmalı da…Galatasaray yönetiminin asla unutmaması gereken bildik bir söz var. Yanılmıyorsam İncil'de geçiyor. Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür diye… Terim'in gönderiliş şekli korkarım onlara bu sözün sağlamasını yapma fırsatı verecek.



HER YERDE KAR VAR



Bu şarkıyı çok kişi Nilüfer'in sesinden hatırlar ama Aslında Salvatore Adamo'nun o romantik sesiyle unutulmazlar arasına girmiş, ikonik bir şarkıdır 'Her yerde kar var'… Meteorolojinin günlerdir yaptığı açıklamalara ve bu konuda sosyal medyada fenomen olmuş isimlerin iddialı sözlerine bakılacak olursa bu günden tezi yok neredeyse bir hafta boyunca İstanbul beyaz bir örtüyle kaplanacak ve bizler de bol bol 'Her yerde kar var' şarkısını dillendireceğiz. Trafik çilesine falan değinip, daha hafta sonundan tadınızı kaçırmak istemediğimden doğrudan konuya gireyim. Kartopu falan oynamak iyi, güzel de maçlar ne olacak? Sadece İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanında kar bu kadar yoğun ve sürekli yağacaksa, başta herkesin merakla beklediği GalatasarayTrabzonspor karşılaşması olmak üzere, ligimiz nasıl oynanacak? Yetkililer gerekli önlemleri alıyor mu? Temizlik çalışmalarını kaç kişilik ekipler, nasıl yürütecek? TFF bu konuda Meteoroloji'den görüş aldı mı? Bu yoğun maç takvimi içinde olası ertelemelere göre B planı düşünüldü mü? Kısacası futbolumuz kar şartlarına hazır mı? Eğer kar söylendiği kadar etkili yağacaksa ve önlemler erkenden, titizlikle alınmazsa şimdiden ertelemelere hazır olun derim!



PAZAR GÜNÜ FIRSAT MACI VAR



Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması iki takım adına şüphesiz farklı anlamlar taşıyor. Sarı-Kırmızılı takımın art arda 3 maç kaybetmesi, 11 maçta sadece bir kez kazanabilmesi elbette futbolcuların üzerinde ağır bir baskıya neden olacak. Takımın bulunduğu konum alışılmışın dışında tehlikeli. Camia saha içi kadar, saha dışı sorunlarla da boğuşuyor. Ama lideri yenmek bir anda bütün kara bulutları dağıtabilir. O kadar basit mi? Evet… Yalın ve basit. Alın size çok büyük bir fırsat! Ve zirvede tek başına ama Trabzonspor için de büyük bir fırsat var bu karşılaşmada. Özellikle üç büyüklerle ciddi puan farkı olmasına rağmen, dört maçta üç beraberlik alarak ''acaba?'' dedirten bordo-mavililer, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederse, hem az da olsa umut besleyenlerin önünü tıkayacak, hem de Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sona İstanbul'un diğer büyüğünü de mağlup ederek güç gösterisi yapıp, moral üstünlüğü ele geçirecektir. Bundan daha iyi bir fırsat olur mu? İki takım açısından da sezonun ''kırılma anı'' olacak bir kader sınavı bu! Kaybetmesi durumunda Galatasaray'da çok şey alt üst olur. Aynı şekilde Trabzonspor bu durumdaki rakibine mağlup olursa hem şampiyonluk yarışındaki rakipleri için ulaşılmaz olmadığı ortaya çıkacak, hem de beş maçta kaybedilen dokuz puan camianın ahengini bozacaktır. Ezcümle, bu maç iki takım adına da göründüğünden çok daha büyük anlam içeriyor. Hakem mücadelenin kaderine kesinlikle tesir etmemeli. Var görevini üstlenenler gözlerini dört açmalılar. MHK için bu maça yapılacak atamaların ''Ama'' sı olamaz. Bir de tabii kış şartları var. Bakalım kar ve soğuk kime ne getirip, ne götürecek?