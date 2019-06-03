Yolumuz açık

Bütün sezon yedek kulübesinde yanında oturttuğu Oğuzhan'ı milli takıma çağırınca, Şenol hoca, Oğuzhan'a "çok tatil yaptın, gel çalış" demiştir diye takılmıştım.

Hocanın tecrübesi büyük, oyuncularına da evlat gibi yaklaşır.

Evlat da ne kadar haylaz olursa olsun evlat işte.

Oğuzhan dün resmen oynamadığı sezonun acısını çıkardı ve nefis top oynadı. İnşallah böyle devam eder ve "Oğuzhan 150 milyon Euro" esprileri altında ezilen kariyerinde beyaz sayfa açar.

Alanya ilk kez milli takıma ev sahipliği yaptı.

***

Fransa maçını oynayacağımız Konya'da cumartesi akşam benzer hava şartları olacak.

Önce Bakü ardından Madrid'de iki Avrupa finalinde sıcak hava ve nem oyun kalitesini etkiledi.

Oyun stratejimizi çok iyi belirlememiz lazım, 72 saat sonra İzlanda ile deplasmanda oynayacağız.

Premier Lig'de teknik adamlar bazen dişlerine göre rakibi fikstürde bir sonraki maçta gördüklerinde önlerindeki ilk maçta tempoyu düşük tutarlar.

Fransa'dan bir, İzlanda'dan 3 puan stratejimiz olmalı...

Güneş ve öğrencilerinin yolu açık, tüm milletimizin bayramı kutlu olsun...