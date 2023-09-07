Bu takıma güveniyorum

Sevgili Beşiktaşlılar, masal anlatanları bir yana bırakın ve beni iyi dinleyin ki, gerçeklerin farkına varın... Futbolda ve tüm takım sporlarında başarı için ilk kıstas belli bir kaliteyi yakalamış homojen bir kadro kurmaktır. Beşiktaş bunu yaptı. Kartal'ın kadrosunda 10 üzerinden 10 vereceğiniz kimse yok belki ama 10 üzerinden beş verilecek kimse de yok... Ortalaması yedi buçuktan sekiz olur bu kadronun. En iyisi de böylesidir zaten.

MAAŞ DENGESİZLİĞİ YOK

Başarıya giden yolda ikinci önemli konu takım içi maaş dengeleridir ki, Beşiktaş bu konuda da oyuncular arasında uçurum yaratmadı, denge gözetildi. Siyah-Beyazlı formayı giyen yıldızlar arasında bonuslarla birlikte 10-12 milyon Euro alan kimse bulamazsınız. Dolayısıyla hiçbir iki futbolcu arasında 7-8 milyon euroluk bir uçurum da yok, yani huzur var. Rakipleri transfer şampiyonu olmak için çaba harcarken Kartal gerçekten kaliteli ve dengeli bir kadro kurdu, hem de alternatifleriyle birlikte.

MERT BİR NUMARA

Kendi işini en iyi şekilde yapmasının yanında yerine göre 40-50 metreye nokta atışı pas atan kaleci Mert bu ligde başka hiçbir takımda yok. Yedeği de 17 yaşında çifte kupa kaldırmış Ersin. Yetmezse bir de Utku var. Tayyib Talha en iyi yerli stoperlerden, Onur Bulut en iyi yerli sağ kanat savunucularından. Kaptan Necip ve Tayfur Bingöl'le birlikte, yerli statüsündeki yeni transfer Bahtiyar kale haricinde her yerde oynayabilen jokerler...

VAR MI SALİH GİBİSİ

Salih Uçan yüreğini çimlere seren çok kaliteli bir sekiz numara. Cenk Tosun ayarında yerli bir forvet hiçbir rakipte yok... Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz gibi gençler de cabası... Bu yerli rotasyonu Kartal'ın gücüne güç katacak gizli silahıdır haberiniz ola... Gelelim yabancıları. Aboubakar'ı kiminle kıyaslarsınız!? Icardi ile mi, yoksa Dzeko ile mi? Icardi büyük golcü ama top gelirse! Dzeko daha hareketli olsa da, o da bir Aboubakar değil. Rakip stoperleri sırtına alan, her pozisyonda şut atabilen, inanılmaz ters çalımlar atabilen Aboubakar, Beşiktaş için büyük nimet.

RASHİCA VE GHEZZAL?

Rashica geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı verdi. Ghezzal'ı anlatmaya her halde gerek yok. Rosier ve Masuaku kadar yetenekli kanat bekleri ligimizi bırakalım Avrupa'da bile sınırlı sayıda var. Gedson Fernandes ve Amir bu ligin çok üzerinde orta sahalar. Özellikle Gedson bana göre bir orta sahadan çok daha fazlası... Böyle bir takımdan bahsediyoruz ve Amartey, Bailly, Colley, Onana, Chamberlain, Muleka, Rebic gibi isimlere daha sıra gelmedi farkındaysanız.

GÜNEŞ VE BURAK YILMAZ

Zafere giden yolda en önemli üçüncü kriter olan teknik kadro da mükemmel... Yılların tecrübesi Şenol Güneş, sahadan kulübeye geçip yeni kariyerine çok doğru şekilde başlayan Burak Yılmaz... Akademik bir kariyerle futbola farklı bakış açıları katan yardımcı antrenör Şeref Çiçek, Atletik performans konusunda en iyilerden Miguel Peiro Montanana, analiz konusunda en iyilerden Anıl Demirci hepsi Güneş Sistemi'nin çok önemli bir parçası... Ben takıma güveniyorum. Sevgili Beşiktaşlılar siz de güvenin ve durduk yere gaza gelip huzuru bozmayın derim ben.