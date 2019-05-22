Zeki Uzundurukan: "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da kalacak"

Zeki Uzundurukan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluğua oynayan bir kadro kuracak ve Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı şampiyonluğa oynayan kadronun baş mimarları olacak. Rodallega da ücretinde indirime giderek takımda kalacak. Trabzonspor Sosa ile uzun yıllar çalışmak istiyor, hatta futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe dahil edilmesi planlanıyor. Hüseyin Türkmen'in yanına Başakşehir'den Epureanu düşünülüyor. Vahid Amiri, Majid Hosseini ve Zargo Tore ile yollar ayrılacak, Onazi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da kalacak, taraftarların içi rahat olsun." dedi.