Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul’da! Masaya oturuldu
Fenerbahçe için Konoplyanka iddiası... Sport1'in haberine göre; Yıldız oyuncu Konoplyanka'nın menajeri İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşüyor. A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen, Transfer Gelişmesi programına canlı bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.
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