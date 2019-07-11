Kruse ve Muriç Fenerbahçe'yi geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Kruse ve Muriç, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli takımın tamamından daha fazla skora etki etti.
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