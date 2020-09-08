Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Lazio'ya transfer oldu. Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek.
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