Usain Bolt'tan iki gol birden!
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    Usain Bolt'tan iki gol birden!

    Avustralya'da Central Coast Mariners forması giyen Jamaikalı Atlet Usain Bolt, Macarthur South West United maçında iki gole imza attı.Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola başlayan Usain Bolt, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners'ta forma giyen 8 olimpiyat madalyası sahibi Jameikalı atlet Usain Bolt, futbol kariyerinin ilk golüne imza attı. Kazandığı madalyalarla adını atletizm tarihine altın harflerle yazdıran Usain Bolt, takımının Macarthur South West United ile oynadığı maçta 95 numaralı formayla ilk 11'de sahaya çıktı. 32 yaşındaki Jameikalı, takımının 4-0 kazandığı maçta 57. ve 68. dakikalarda iki gole imza atma başarısı gösterdi.

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    12 Ekim 2018, Cuma
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