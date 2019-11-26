Ünal Karaman şiir okudu

Karaman futbolculuk döneminde yazdığı "Umudumuzun bekçisi değil, hüzünlü yüreklerinde sevgi yumağı oluşmasını beklediğimiz bizim çocuklarımız. Nasırlı eller arasında ana kokusunu, vatan toprağı kokusunda duyan, dokunulmazlığın güveninde bal kokan parmağını umutla dilarası yapan bizim çocuklarımız" şiirini okudu.