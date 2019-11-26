Ünal Karaman şiir okudu
Sosyal sorumluluk projeleri içinde sürekli yer alan Ünal Karaman, otizmli çocuklar için kurulan komisyonun toplantısına katıldı. Karaman komisyon toplantısında şiir okudu.
Karaman futbolculuk döneminde yazdığı "Umudumuzun bekçisi değil, hüzünlü yüreklerinde sevgi yumağı oluşmasını beklediğimiz bizim çocuklarımız. Nasırlı eller arasında ana kokusunu, vatan toprağı kokusunda duyan, dokunulmazlığın güveninde bal kokan parmağını umutla dilarası yapan bizim çocuklarımız" şiirini okudu.
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