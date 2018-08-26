Uğur Karakullukçu'dan Ljajic yorumu
Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Adem Ljajic'i Uğur Karakullukçu değerlendirdi.
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