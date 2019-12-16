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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Bu terbiyesizliği kınıyoruz

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı skandalı yaşandı. A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı. İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı. Konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, konuyla ilgili gerekeni yaptıklarını söyleyerek "Bu terbiyesizliği kınıyoruz" dedi.

Albayrak'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu yaşadığımız üçüncü talihsizlik. Artık buna eksiklik, noksanlık ya da gözden kaçma olarak bakmıyoruz. Biz kasıt arıyoruz çünkü daha öncesinde Sırbistan'da da böyle bir olaya şahit olmamıştık. Bulgaristan'da da aynı şekilde İstiklal Marşı'mız yarım bırakıldı. Çocuklarımız her zaman olduğu gibi İstiklal Marşı'nı kol kola girerek bağıra bağıra söyledikleri gibi Hırvatistan'da yaşanan olayın ardından bağıra bağıra İstiklal Marşı'mızı söylediler. Bunu yapanları kınıyoruz. Bu büyük bir saygısızlık bizim için ama gerekeni yaptık diye düşünüyorum."

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16 Aralık 2019 , Pazartesi
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