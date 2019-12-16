Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: Bu terbiyesizliği kınıyoruz

Albayrak'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu yaşadığımız üçüncü talihsizlik. Artık buna eksiklik, noksanlık ya da gözden kaçma olarak bakmıyoruz. Biz kasıt arıyoruz çünkü daha öncesinde Sırbistan'da da böyle bir olaya şahit olmamıştık. Bulgaristan'da da aynı şekilde İstiklal Marşı'mız yarım bırakıldı. Çocuklarımız her zaman olduğu gibi İstiklal Marşı'nı kol kola girerek bağıra bağıra söyledikleri gibi Hırvatistan'da yaşanan olayın ardından bağıra bağıra İstiklal Marşı'mızı söylediler. Bunu yapanları kınıyoruz. Bu büyük bir saygısızlık bizim için ama gerekeni yaptık diye düşünüyorum."