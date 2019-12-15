Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi! - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Hırvatistan'daki buz hokeyi maçında İstiklal Marşı krizi!

Hırvatistan'daki buz hokeyi maçında krizi!

Hırvatistan'daki buz hokeyi maçında İstiklal Marşı krizi!

Hırvatistan’ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında A 'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir krizi yaşandı.

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında bugün bir skandal yaşandı.

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide yarıda kesildi ve müzik çaldı. Marşın yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular bağırarak İstiklal Marşı'nı tamamladı.

Skandal olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "A 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide İstiklal Marşımızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşımıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum! Her zaman söylediğimiz gibi; gücümüz yenmeye, sesimiz Marşımızı dinletmeye yeter" dedi.

Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı

  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 20:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hırvatistan'daki buz hokeyi maçında İstiklal Marşı krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN