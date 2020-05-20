Turgay Demir: Kulüplerden yazılı taahhüt istenecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, bugün Süper Lig için kritik bir toplantı yapacak. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı. Demir, "Federasyon sözlü açıklamalarla yetinmeyecek, kulüplerden yazılı taahhüt alınacak. Lig başladığında bir oyuncuda Covid-19 çıkarsa ne olunacağına dair bilgi verilecek, kulüplerin de buna itiraz etmeyeceklerine ve olumsuz açıklama yapmayacaklarına yani bu işin arkasında duracaklarına dair yazılı taahhüt istenecek" ifadelerini kullandı.
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