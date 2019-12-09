Trabzonsporlu Serkan Asan'ın yıllar önceki röportajı ortaya çıktı
Trabzonspor'un Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak dikkatleri üzerine çeken Serkan Asan'ın yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler izleyenleri duygulandırdı.
Trabzonspor'un Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Serkan Asan'ın çocukken verdiği röportaj ortaya çıktı.
Asan konuşmasında, "Aileme iyi bir ev tutacağım. Ablalarım var, onların ihtiyaçlarını gidereceğim. Babam inşaatta çalışıyor. Ablalarımın 4'ü de okuyor. Ben de okuyorum. Köyde yaşamak zor. Futbolcu olmak zor, hayat zor, köyden antrenmanlara gelmek zor" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncunun bu sözleri, Antalya maçı sonrası sosyal medyada gündem oldu.
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