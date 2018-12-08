Sosyal medyayı sallayan 'Deli Yılmaz' dansı! İşte o görüntüler...

Türk futbolunun en renkli simalarından birisi olan teknik direktör Yılmaz Vural şu anda Adana Demirspor'da görev yapıyor. Kısa süre içerisinde taraftarın gönlünü kazanmayı başaran Yılmaz Hoca şimdilerde sosyal medyanın gündeminde... Nedeni ise Başakşehir ile 1-1 biten Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası taraftarların 'Deli Yılmaz' tezahüratlarına kendine has yaptığı dans şovu ile karşılık vermesi. İşte sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürece içerisinden en çok izlenenler arasına giren o dans şov...