Selçuk Şahin eşiyle şov yaptı! Karantinada...
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada futbolcular, çalışmalarına evlerinde devam ediyor. Yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Gençlerbirliği'nde forma giyen ve şu sıralar TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da kariyerine devam eden Selçuk Şahin, eşi Emel Şahin ile beraber çektiği videoda karantina günlerindeki ev halini sevenleriyle paylaştı. İşte o anlar..
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