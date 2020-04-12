Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! "Sayı ilk kez azaldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi.
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