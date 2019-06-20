Paralimpik atletten inanılmaz başarı
ABD'li paralimpik atlet Regas Woods, İtalya'da düzenlenen Paralimpik Grand Prix 200 metre yarışında bitime 150 metre kala protez bacağını kırmasına rağmen yarışı tek protez bacakla tamamlamayı başardı.
ABD'li paralimpik atlet Regas Woods, başına gelen talihsizliğe rağmen mücadelesini devam ettirerek büyük alkış aldı.
İtalya'da organize edilen Paralimpik Grand Prix 200 metre yarışında bitime 150 metre kala Woods'un protezi kırıldı. Bu anda ABD'li atletin yapabileceği iki seçenek vardı: Yürümek ya da yarışa devam etmek.
Şansız olaya rağmen yarışa devam etmeyi seçen Regas Woods, mücadelesi nedeniyle büyük alkış aldı.
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