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Ozan Tufan'dan XANTARES'e sert hareket!

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan sporcular paylaşımlarına devam ediyor. Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan, dünyanın önde gelen profesyonel oyuncularını sinir krizine sokan profesyonel Türk CS:GO oyuncusu XANTARES'i bıçakladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya, "Ne yapsam nafile, bir görsen halimi keşke" notunu düştü.


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19 Nisan 2020 , Pazar
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