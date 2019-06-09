Nihat Özdemir: "Bu gruptan çıkmak Türkiye'nin hakkı"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiğimiz mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir yaptığı açıklamada "Sayın cumhurbaşkanımız aradı, tebrik etti. Oyuncularımızı ve hocamız Şenol Güneş'i kutladı. Maçı başından sonuna kadar izlemiş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Grubumuzdaki en önemli maçtı. 9 puan olduk, şimdi grupta lideriz. Sırada İzlanda maçı var. O maçı da aynı bilinçle oynarsak gruptan lider çıkarız. Zaten bu gruptan çıkmak Türkiye'nin hakkı. Konya'ya da teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar bize hep uğurlu geldi. Büyük bir cesaretle yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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