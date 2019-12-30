Nabil Dirar muhabir olursa...
Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Nabil Dirar dönüş yolculuğunda uçakta muhabirlik yaptı.
Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Nabil Dirar dönüş yolculuğunda uçakta muhabirlik yaptı.
Nabil Dirar, kaptan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, karşılaşmada gol atan Jailson, Deniz Türüç, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriç ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.
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