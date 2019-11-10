Muriç'ten rekor başlangıç

Kosovalı forvet, kariyerinde Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

Muriç, bu sezondan önce en iyi başlangıcını 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Giresunspor formasıyla yaptı. Yıldız oyuncu, o sezonun ilk 11 maçında 6 kez fileleri havalandırmış, sezonu da 17 golle tamamlamıştı.

Vedat Muriç, Süper Lig'de attığı 7 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor ağlarını birer kez havalandıran Muriç, Kasımpaşa karşısında da 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in gol atamadığı maçları kazanamadı.

Muriç, 11 haftanın 6'sında gol sevinci yaşarken, sarı lacivertliler 25 yaşındaki oyuncunun ağları sartığı tüm karşılaşmalardan 3'er puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Kosovalı golcünün sessiz kaldığı maçlarda ise galibiyet yüz göremedi. Muriç'in skor üretemediği 5 mücadelede sarı lacivertliler, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.