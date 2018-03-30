'Mega proje' müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 Haziran'da yapılacak seçime iddialı bir şekilde gireceğini söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Üye sayısı 32 bin civarında. Katılımın rekor olacağını düşünüyorum. Başkan iddialı, biz de iddialıyız. Başkan kazanacaktır" dedi. Mosturoğlu ayrıca Aziz Yıldırım'ın 'mega bir projesi' olduğunu da duyurdu.