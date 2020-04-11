Loris Karius: En güvenli yerdeyim
Beşiktaş'ta corona virüsü salgını nedeniyle yabancı futbolculara ülkelerine gitmesi için izin verilirken, Loris Karius tercihini Türkiye'de kalmaktan yana kullandı. Karius, siyah-beyazlı yönetim tarafından verilen özel izne rağmen Almanya'ya gitmedi.
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