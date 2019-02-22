Kana Biyik muhteşem bitirdi!
Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayak voleybolu oynayan Kana Biyik, röveşata ile harika bir sayı aldı.İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yapılan ısınma hareketlerinin ardından futbolcular top kontrolü ve pas çalışması yaptıktan sonra ayak voleybolu oynadı.
Kayserispor'un başarılı defans oyuncusu Kana Biyik ve Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Tiago Lopes'e karşı ayak voleybolu oynadı. Kana Biyik, Sapunaru'nun pasında röveşata ile harika bir sayı aldı ve büyük sevinç yaşadı.
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