Kampın yıldızı Ryan Babel
Galatasaray'ın Avusturya kampının dikkat çeken isimlerinden Ryan Babel, genç oyuncularla da yakından ilgileniyor...
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