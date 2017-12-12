Igor Tudor'dan Okan Buruk cevabı!
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Okan Buruk ile ilgili sorulan soruya 'Bu konuyla ilgili yorum yok' ifadelerini kullandı.
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