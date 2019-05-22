Haldun Domaç: "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır"
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Haldun Domaç: "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır"

Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takımına transferini Spor Gündemi programında yorumladı.

Haldun Domaç'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin yolu mutlaka kesişecekti. Emre'nin oyun liderliğine baktığımızda 90 dakika oynamasa da takım içerisinde abilik görevini üstlenecektir. Bu yönden Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. Başakşehir'in Galatasaray'la oynadığı maç bize çok farklı bir bilgi verdi. Galatasaray - Başakşehir maçı Emre'den önce ve Emre'de sonra olarak oynandı. Emre hangi takımda olursa olsun o takıma katkı verir."

Carlos Kameni:

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22 Mayıs 2019 , Çarşamba
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