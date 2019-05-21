Carlos Kameni: "Fenerbahçe'de acı çekiyorum"
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, sarı lacivertli ekipten bir an önce ayrılmak istediğini ve Espanyol'a geri dönmeyi hayal ettiğini söyledi.
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