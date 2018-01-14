Hagi, G.Saray'a dönecek mi?
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile sarı kırmızılı ekip arasında bu akşam oynanacak hazırlık maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hagi, Rumen bir muhabirin "Galatasaray'a dönecek misiniz?" sorusuna "Şu an kendi takımıma konsantre oldum" cevabını verdi.
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