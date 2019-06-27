Galatasaray'ın hedefi Stefano Okaka | Video haber
Sezonu çifte kupa ile kapatan ve rakiplerine göre ekonomik anlamda en rahat kulüp konumunda bulunan Galatasaray temkinli. Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Watford'un İtalyan golcüsü Stefano Okaka ile ilgileniyor.
Bir tarafta UEFA yaptırımları diğer yanda geçmişten alınan dersler ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum. Har vurup harman savurma dönemini sona erdiren yönetim, teknik ekiple beraber yeni alınacak isimlerde kriterleri belirledi.
Makul ücret, takıma uyum ve yaş durumu önemli faktörler olarak sıralandı. Bu bağlamda forvet konusunda en uygun oyuncu netleşti: Stefano Okaka.
Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen yönetim, geçen sezonu Udinese'de kiralık geçiren ve bonservisi Watford'da olan 29 yaşındaki golcüye odaklandı.
3 MİLYON EURO
Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun, Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulübüyle masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın kafasında belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon avro. Peki Stefano Okaka ile birlikte ikinci forvet adayı kim? Hiç tartışmasız Vedat Muriç. Süper Lig'i ve sarı-kırmızılıları yakından tanıması, uyum problemi çekmeyecek olması artıları.
Transferde acele etmeyen ancak forvet konusunda kararlı ve titiz bir çalışma içerisinde olan Mustafa Cengiz yönetiminin bir hafta 10 güne kadar netice alması bekleniyor. Yurt dışındaki görüşmeleri ise Şükrü Hanedar yapıyor.
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