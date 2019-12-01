Galatasaray'da son durum

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, 2019-20 sezonu öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.

Transfer döneminde Seri, Lemina, Andone, Babel, Falcao ve Nzonzi gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'da en çok ses getiren isim Radamel Falcao oldu.

Mbaye Diagne'yi Club Brugge'a kiralayan sarı kırmızılılar Kolombiyalı yıldızın transferiyle Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurdu.

Transferinin gecikmesi nedeniyle Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıran Falcao ilk olarak Türk Telekom Stadı'ndaki Kasımpaşa maçında forma giydi. Sarı kırmızılılar Falcao'nun forma giymediği ilk 3 haftada 5 puan kaybetti.

Kasımpaşa maçıyla ilk kez Galatasaray formasını giyen Falcao, 1-0 sona eren karşılaşmada takımı adına galibiyet golünü attı ve müthiş bir başlangıç yaptı...

Ligdeki Kasımpaşa mücadelesi sonrası sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıktı. Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı ve Devler Ligi'ne puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi dönüşü Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar rotasyonlu bir kadroyla mücadele etti. Yeni transfer Andone'nin ilk kez forma giydiği maçta Galatasaray son dakikalara kadar üstün götürdüğü karşılaşmada 1 puana razı oldu.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 3 maçlık cezası nedeniyle Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında takımının başında olamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinde de takımını yalnız bıraktı.

Terim'in kulübede olmadığı karşılaşmada Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Derbinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in ağırlayan sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Avrupa dönüşü Ankara'da Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray, üst üste 5 maçta galip gelemedi.

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8. haftadaki Sivasspor maçında sona erdi... Sarı kırmızılılar, Falcao'nun yokluğunda oynayan Andone'nin yıldızlaştığı maçı 3-2 kazandı.

Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk eden Galatasaray, İspanyol ekibine 1-0 yenildi.

Süper Lig'de ise Beşiktaş'a deplasmanda tek golle mağlup olan sarı kırmızılılar, sahasında Rizespor'u 2-0 ile geçerek moral buldu...

İstiktarsız görüntü çizen Galatasaray, sezonun en ağır yenilgisini İspanya'da aldı. Real Madrıd'e 6-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3 puanı 2 golle aldı... Ancak Falcao'nun sakat olduğu dönemde Andone'nin de devreyi kapatması galibiyetin önüne geçti.

12. haftada ise sahasında Başakşehir'i ağırlayan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak süper lig'de 41 maç sonra evinde kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray Avrupa Ligi şansını zora soktu...

Süper Lig'de Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkacak sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yolunda umutlarını tazelemek istiyor.