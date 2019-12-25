Galatasaray'da rota Alex Teixeira

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalara hız verdi..

Sarı kırmızılı yönetimin bir süredir Çin kulübü Jiangsu Suning'te forma giyen Alex Teixeira ile görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray yönetiminin Brezilyalı 10 numara ile menajerler vasıtasıyla temas kurduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Bu sezon Çin ekibi Jiangsu Suning ile çıktığı 30 maçta 18 gol 11 asistlik müthiş bir performans sergileyen 29 yaşındaki Teixeira'nın kulübü ile 1 yıl sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray yönetimi gözden düşen Younes Belhanda'nın satışından gelmesi muhtemel bonservis geliriyle Teixeira'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Alex Teixeira, 10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda ve ileri uçta da görev yapabiliyor.