Galatasaray üç transferi kısa süre içinde açıklayacak
Galatasaray yönetimi 3 futbolcunun birden transferini kısa süre içinde açıklamaya hazırlanıyor.
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