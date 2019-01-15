Galatasaray Marcao'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, Portekiz'in Chaves kulübünden transfer ettiği Marcao'nun transfer bedelini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer ettiği Marcao'nun transfer bedelini ve oyuncuya ödenecek yıllık ücreti Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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