Frank Lampard: "Kupayı kazanacağımıza inanıyorum"
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool'a karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçını kazanacaklarına inandığını söyledi.
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