Fenerbahçe'ye Hasan Ali ve Miha Zajc şoku!
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de antrenman esnasında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de bugün antrenman esnasında sakatlık yaşayan Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.
Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık; Miha Zajc'ın ise ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi.
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