Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Diego Reyes İstanbul'a geldi. Meksikalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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