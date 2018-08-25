Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Diego Reyes İstanbul'a geldi. Meksikalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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