Fenerbahçe'den penaltı açıklaması
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in sarı lacivertli kulüp lehine verdiği penaltıyla ilgili açıklama yayınladı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rıdvan Dilmen: "Kovulma hamlesidir"
- Yıldız isimden flaş itiraf! "Fenerbahçe..."
- Fener'den şaşırtan istatistik! Tam 7 maç...
- Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe ile şaka olmaz"
- Kadıköy'de şok gerginlik! Volkan Demirel...
- İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'
- Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...
- Spor Yazarları, Fenerbahçe - Rizespor maçını değerlendirdi