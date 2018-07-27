Fenerbahçe yeni transfer Andre Ayew için 'hoşgeldin' videosu hazırladı
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    Fenerbahçe yeni transfer Andre Ayew için 'hoşgeldin' videosu hazırladı

    Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew'e 'hoşgeldin' videosu yayınladı.

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    27 Temmuz 2018, Cuma
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