Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor?
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    Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor?

    Son dönemde başkan Ali Koç ve oyunculardan önemli açıklamalar alan Fenerbahçe taraftarı, bu gelişmeleri nasıl yorumluyor ve takım hakkında ne düşünüyor? A Spor muhabiri Evren Yavuz, sarı-lacivertli taraftarların nabzını ölçtü.

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    14 Ekim 2018, Pazar
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