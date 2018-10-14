Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor?
Son dönemde başkan Ali Koç ve oyunculardan önemli açıklamalar alan Fenerbahçe taraftarı, bu gelişmeleri nasıl yorumluyor ve takım hakkında ne düşünüyor? A Spor muhabiri Evren Yavuz, sarı-lacivertli taraftarların nabzını ölçtü.
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