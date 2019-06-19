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Fenerbahçe ile Beşiktaş Umut Meraş için kapışıyor

Fenerbahçe, adı Beşiktaş'la da anılan Bursasporlu Umut Meraş için ilk teklifini sundu.

Transfer döneminin gözde isimlerinden biri de Bursaspor'da sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Umut Meraş.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 23 yaşındaki sol bek için Bursaspor'a ilk teklifini yaptı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın istediği doğrultusunda Umut Meraş için harekete geçen sarı lacivertli yönetimin ?Bursaspor'a bonservis bedeli olarak 1 milyon 250 bin Euro önerdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifinin ise 1 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi.

Gelen teklifleri düşük bulan Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, talep ettiği 3 milyon Euro bonservis bedelinde 500 bin Euro indirime gittiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz ?Boluspor'dan ?Bursaspor'a 265 bin Euro karşılığında transfer olan Umut, yeşil beyazlı formayı giydiği ilk sezon 27 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

Umut Meraş'ın ?Bursaspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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19 Haziran 2019 , Çarşamba
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