Fatih Terim'den Yunus Akgün yorumu
Süper Kupa maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, hazırlık maçlarında önce çıkan genç yıldız Yunus Akgün'ün performansını değerlendirdi. Yıldız oyuncunun yarın oynanacak olan Akhisarspor karşısında saha olabileceğini söyledi.
"YUNUS AKGÜN BU SEZON ÖNE ÇIKACAK"
"Yunus Akgün'ün üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Sağda da solda da oynuyor. Zamanla daha iyi olacak. Bu sene öne çıkanlardan bir tanesi o solak oyuncu olarak. Yarın da belki yer verebilirim kendisine."
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