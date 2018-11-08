Evren Turhan: Galatasaray'ı bitirme planı!
A Spor yorumcusu Evren Turhan, PFDK'nın tarihi cezaları açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Turhan, "Galatasaray'ı bitirme planı" ifadelerini kullandı.
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