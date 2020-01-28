Evren Turhan: Emre Akbaba takımın uğurlu meleği gibi
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündmine dair açıklamalarda bulundu. Turhan, "Takımda toparlanma var. Emre Akbaba takımın uğurlu meleği gibi. Galatasaray'da şu an güzel bir enerji var." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Terim'den şaşırtan karar! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i
- Ben Arfa transfer kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!
- Galatasaray'da transfer bilmecesi! Gelen teklif kabul edilmedi ama...
- Galatasaray'a transferde yeşil ışık! ''Bir şartla göndeririz''
- Babel'den flaş Galatasaray itirafı! "Orada kalsaydım..."
- Galatasaray'da flaş ayrılık! Bonservis bedeliyle gidiyor...
- 3 fesih birden! Galatasaray'a şok yanıt
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.