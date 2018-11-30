Erol Bedir: Konuştuğum başkanlar metni görmek istemedi
Kulüpler Birliği Başkan Vekili Erol Bedir, Kulüpler Birliği'nin hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkında yaptığı yazılı açıklama ile ilgili "Konuştuğum başkanlar metni görmek istemedi" dedi.
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