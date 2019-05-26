Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara: Fener'den korkuyorsunuz!
2018/2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu belli oldu. Ligin 33.haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını 2-1 kazanan ev sahibi ekip bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonlukla Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu kupasını 22. kez müzesine götürmüş oldu. Şampiyonluk kutlamaları 25 Mayıs Cumartesi günü yapılan görkemli bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalar A Spor'dan canlı olarak ekrana gelirken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray taraftarının Fenerbahçe aleyhine tezahüratda bulunmasını eleştirdi. İşte o sözler...
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