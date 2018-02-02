Erman Toroğlu: Vida mı tornavida mı?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanından ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Karşılaşmanın ik 45 dakikasını değerlendiren A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ta Vida ile Medel'in performansının yetersiz olduğunu söyledi.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Hem Bayern Münih hem Beşiktaş'ta forma giyen yıldızlar
- İşte Beşiktaş'ın santrfor listesi
- Kayserispor - Beşiktaş maçından fotoğraflar
- İlk 100'de 4 Türk takımı
- Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımları! 4 Türk kulübü listede
- Samba d'Or ödülünün sahibi Neymar
- Beşiktaş Antalya'da tam kadro
- En değerli 100 genç arasında 4 Türk
Erman Toroğlu: Vida mı tornavida mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.