Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır

İşte o açıklamalar:

"Galatasaray elbette Türkiye'ye çok fazla ülke puanı kazandırmıştır ama özellikle son 8-10 yıllık dönemde ülkeye kazandırdığı bütün puanları geri aldı. Galatasaray, ülke puanının düşmesindeki nedenlerden biri oldu. Galatasaray, son 32 maçta 2 galibiyet alırsa sen bu takıma 'Avrupa Fatihi' diyebilir misin? Bence diyemezsin. Galatasaray, ülke puanına çok fazla katkı yapmıştır fakat son dönemde ülke puanının düşmesinin en büyük sebeplerinden biri Galatasaray'dır."