Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır - Son dakika Galatasaray videoları - Fotomaç
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Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır

A Spor yorumcusu Emre Bol, Gün Ortası programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır." dedi.

İşte o açıklamalar:

"Galatasaray elbette Türkiye'ye çok fazla ülke puanı kazandırmıştır ama özellikle son 8-10 yıllık dönemde ülkeye kazandırdığı bütün puanları geri aldı. Galatasaray, ülke puanının düşmesindeki nedenlerden biri oldu. Galatasaray, son 32 maçta 2 galibiyet alırsa sen bu takıma 'Avrupa Fatihi' diyebilir misin? Bence diyemezsin. Galatasaray, ülke puanına çok fazla katkı yapmıştır fakat son dönemde ülke puanının düşmesinin en büyük sebeplerinden biri Galatasaray'dır."

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29 Kasım 2019 , Cuma
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