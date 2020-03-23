Emre Bol: Play-off sistemi haksız bir sistem olur
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında futbol gündemini değerlendirdi. Bol, Süper Lig'de uygulanacağı konuşulan play-off sisteminin haksız bir sistem olacağını söyledi.
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